埋嚟睇埋嚟揀！冠軍之王免費任簽

車路士今季由林柏特執教後，將球隊年輕化，大部分主力都係90後，年過30年嘅球員被邊緣化等清洗，包括32歲嘅柏度洛迪古斯，佢今季英超只上陣3次。

據悉，車路士已經冇打算同呢位西班牙前鋒續約，等佢明夏約滿後以自由身離隊，土耳其球隊費倫巴治率先想簽入柏度洛迪古斯。

柏度洛迪古斯2015年由巴塞加盟車路士，上陣191場入42球及26次助攻，並協助車仔奪得1次英超、1次英足盃及1次歐霸盃冠軍，球迷對於呢位冠軍功臣被棄用，都感到好無奈。

柏度洛迪古斯足球生涯已累積贏過25個冠軍，屬於人生勝利組，或者將來去土耳其搵食，贏埋土超冠軍都唔奇。

柏度洛迪古斯生涯榮譽

‧1次世界盃冠軍

‧1次歐洲國家盃冠軍

‧3次歐聯冠軍

‧1次歐霸盃冠軍

‧3次歐超盃冠軍

‧2次世冠盃冠軍

‧5次西甲冠軍

‧3次西盃冠軍

‧4次西超盃冠軍

‧1次英超冠軍

‧1次英足盃冠軍

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