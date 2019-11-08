【英超】榜尾大戰救波王對決

正所謂弱隊專出好龍門，今晚英超護級大戰諾域治主場迎戰屈福特，就是兩大救波王正面對決，今季英超門將撲救榜，第1位是阿仙奴的賓特尼奴排第2是諾域治門將告魯爾，第3名就屬屈福特的賓科士打。

告魯爾今季錄得40次撲救，之前對曼聯撲出2個12碼，成為英超第1個連救3球12碼門將，絕對是寶刀未老。

屈福特今季只入過6球，如非賓科士打貢獻36次撲救，大黃蜂有沒有現在的5分，也難以預料，今晚就看看哪位龍門會上身。

直播表

周五4:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 特雷斯登 Vs 韋恩

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 科隆 Vs 賀芬咸

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 博洛尼亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六3:45am 法甲 尼斯 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 英超 諾域治 Vs 屈福特

Now 621

周六4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 雷加利斯

Now 632

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