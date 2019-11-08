維拉名將中電槍慘死　警察被控謀殺！

英超近年其中一單最震撼慘劇，近日再成為球壇話題。阿士東維拉名將達連艾堅遜，喺2016年8月因為恐嚇要殺死自己爸爸，結果被警察用電槍電死。時隔3年，皇家檢察署宣布控告施襲嘅警察謀殺，另一警員就被控襲擊造成他人身體受傷罪名。

曾協助維拉贏得94年英聯盃冠軍嘅達連艾堅遜，2001年退休之後受到心臟問題同腎病困擾，喺2016年8月佢突然失控，喺爸爸屋企聲稱已經殺咗3個兄弟姊妹，並且威脅要殺埋爸爸，當時佢連身上嘅洗腎儀器都扯斷而滿身鮮血，警方到場後用電槍將佢制服，目擊者話達連艾堅遜被電擊瞓低後，警察仍然用槍「電多兩下」，最終達連艾堅遜因承受唔住5萬伏特電擊，送院90分鐘後宣告不治。艾堅遜家人事後要求監察警察部門進行調查，還達連艾堅遜公道。

皇家檢察署正式控告涉事警員謀殺後，代表艾堅遜家人嘅社工表示：「對警察嘅行為進行審判，艾堅遜家人對呢個決定表示歡迎，只可惜達連艾堅遜已經過身超過3年。」去世時只係48歲嘅達連艾堅遜，曾經外流皇家蘇斯達及費倫巴治等球會，1994年帶領維拉贏英聯盃係佢足球生涯高峰，當年佢喺4強梅開二度，決賽再入波協助維拉3比1贏曼聯奪冠。

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