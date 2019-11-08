火箭差啲被旋風捲走　奧蘇：佢仲好打得

被視為奪標大熱的「火箭」奧蘇里雲，在桌球冠中冠小組遇上有白旋風之稱的桌壇名宿韋德，令球迷睇得雀躍，奧蘇在一度落後0比3的劣勢下反勝，他賽後坦言：「我真係好奇怪，佢仲可以咁打得。」

57歲韋德開局連取三局，第二局更向火箭送蛋，先後取得83比6、73比0及61比52，在7局4勝制之下3比0領先，僅差一局就可以14年來首次擊倒火箭。不過，到第四局奧蘇里雲才開始「瞓醒」，打出1 cue74，以135比0開始反擊，連取4局以4比3成功逆轉。「我係佢嘅超級粉絲，佢係一個好樂觀嘅人，佢嘅態度好值得我學習，坦白講，我真係無諗過佢仲打到依家，佢真係好鍾意呢項運動，換轉係我，相信我已經走出呢個房門好耐。」

「白旋風」這個名字可能對新一代球迷未必太熟悉，但這位桌球傳奇80年代相當厲害，與球壇經典戴維斯等爭持激烈，84至94年間躋身過六次世界賽決賽，惟六次都與冠軍無緣，其六屆世錦賽亞軍紀錄，相信都難以被打破。

奧蘇里雲隨後擊敗巫師希堅斯，順利出線，將於四強遇上澳洲的羅拔臣。

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