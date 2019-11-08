利迷發起「和你迎」　曼城隊巴疑成襲擊目標

英超周日深夜上演榜首大戰，由「一哥」利物浦主場迎戰衛冕嘅曼城，大戰氣氛非常濃烈，更加爆出安全隱患。曼城去年4月喺歐聯作客利物浦，隊巴抵達利市後受到大批球迷攻擊，估唔到近日再有利物浦球迷發動「和你迎」運動，召集利迷一齊去「恭迎」曼城大巴到臨，而且叫人帶埋火焰、啤酒去參加。曼城已經要求利物浦保證球隊安全。

利物浦近日出現海報宣傳，呼籲球迷喺11月10號(比賽當日)，去晏菲路球場附近街道「歡迎曼城隊巴」，更提醒迷「帶同火焰、啤酒、橫額同旗幟」，將現場「變成歐聯之夜」。上年曼城隊巴遇襲，正正係歐聯8強賽事，當時數以千計利迷用石頭、玻璃樽同煙花瘋狂掟向曼城隊巴，更有煙霧由打爛嘅窗滲入車內，結果曼城要更換隊巴。

曼城方面對於利迷發起「和你迎」運動表示關注，要求利物浦確保球隊同球員安全，曼城亦已將隊巴嘅路線圖列為機密，希望避開利迷「招待」。去年襲擊事件發生後，利物浦領隊高普曾公開道歉，話對襲擊行為感到「尷尬、羞恥同憤怒」，批評搞亂檔嘅球迷係「白痴」。

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