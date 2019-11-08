拿玻里賽事極高危　莊家都唔敢開盤

拿玻里將帥反抗班主羅倫蒂斯「加操令」，事件愈演愈烈，球隊踢完上場歐聯後，並冇跟從羅倫蒂斯要求，進行閉門加操，教練安察洛堤同球員都各自返屋企，擺明同老闆反枱。意大利傳媒指，會方將進行強硬「鎮壓」，包括解僱教練安察洛堤及4位球員。

拿玻里近期表現欠佳，羅倫蒂斯早前下令，要求球隊踢完上場歐聯後，需要進行閉門集訓，直至踢完周日(10日)凌晨對熱拿亞嘅意甲賽事為止。

此舉惹起安察洛堤同球員不滿，「肥安」認為老闆唔應該干涉訓練安排，球員覺得「加操」係懲罰佢哋，內部反抗情緒高漲。

據悉，最後引爆兵變導火線係拿玻里上場歐聯打和薩爾斯堡1:1後，羅倫蒂斯嘅囝囝、副會長伊度亞度進入更衣室喪鬧球員表現差，結果全隊決定拒絕加操，回家休息。

事後拿玻里會方發聲明指「加操令」並非懲罰球員，而係希望佢哋提升狀態，屬於正面措施。

拿玻里球迷今次亦撐會方，當球隊周四(7日)進行例行操練時，有超過100名球迷到場抗議，鬧爆球員唔專業，係一班僱佣兵，並不斷噓佢哋，4位主力阿倫盧利奧、恩斯治尼、荷西卡利祖、梅頓斯，成為被批評嘅目標，其中阿倫盧利奧更被指兵變嘅罪魁禍首，4人都可能喺明年1月轉會市場重開後被賣走。

至於教練安察洛堤支持球員反抗，亦責無旁貸，更加可能成為第一個被開刀嘅人物，隨時被炒。

基於拿玻里目前情況混亂，佢哋周日(10日)凌晨對熱拿亞嘅意甲，都唔知可唔可以如期進行，甚至可能出現球員不合作嘅情況，今場波足智彩都冇開盤。

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