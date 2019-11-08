【總結】李安納復出！快艇贏波跌錢

快艇周四(7日)晚主場迎戰拓荒者，話題人物李安納復出為球隊貢獻「雙雙」，帶領球隊以107比101擊敗對手，正好為主帥利華斯迎來生涯第900場主勝。

李安納成為近日NBA的話題人物，事關早兩日球隊以他因傷倦勤，被外界質疑，並遭球迷批評，而聯盟今日向快艇作出判罰，認為球隊報告李安納的傷情資料前後不一致，罰款5萬美元(約40萬港元)。賽前被罰款，快艇在主場出擊都贏得驚險，雖然半場領先對手，但第三節反撲打出36比23的攻勢，一度反超前6分，幸而李安納與後備入替的羅威廉斯在第四節反擊，李安納完場前更射入四個罰球，在江東父老面前贏波，挽回印象分。

李安納全場23投9中，得27分13個籃板4助攻，最後一節完場前4分鐘，他為球隊取得12分，不愧是本賽季聯盟中第四節平得均得分最多的球員。有人質疑他上一場對公鹿傷停，有球迷更批評他究道有沒有傷，輪休究竟應唔應該？不過，李安納今日則頗為低調，步入球場時只穿了一件特別訂製的T恤，上面寫了一句「保持善良。」

然而，李安納今天的表現也迎來球迷高叫「MVP,MVP！」快艇此仗贏得辛苦，但令主帥利華斯成為NBA史上第13個，在常規賽執教勝場達900勝的主教練，目前保持主勝贏波數目最多的是D尼爾遜，他保持着1335勝。

今日戰果(前者主場)

太陽 108:124 熱火

快艇 107:101 拓荒者

黃蜂 87:108 塞爾特人

馬刺 121:112 雷霆