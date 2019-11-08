超爆！傳久保建英去愛斯賓奴拍武磊

畢爾巴鄂網媒《GOL digital》爆料，「日本美斯」久保建英歇冬時期可能變身「愛斯賓奴救世主」，同中國國腳武磊合作協助球隊護級，原因係皇家馬德里唔滿意借用方馬略卡，提供唔到足夠嘅上陣時間畀呢位18歲小將，決定收番轉借西甲尾二嘅愛斯賓奴！

報道話，皇馬主帥施丹眼見馬略卡由摩蘭奴揸旗之後，久保建英並未得到重用火都嚟埋，認為對方非常嘥料，威脅如果馬略卡唔肯應承以後畀呢個細路多啲出場時間，冬季轉會窗開番嗰陣，就會提前半季中止份借用合約，收番久保建英再外借愛斯賓奴或者艾拉維斯。當中愛斯賓奴接貨嘅機會比較高，理由係皇馬內部認為，佢哋個新帥馬恩採用3-4-2-1陣式，對發揮久保建英嘅優點好有幫助。

有網民就懷疑，施丹咁嬲摩蘭奴係因為上個月20號，皇馬聯賽作客0比1輸咗畀馬略卡，所以爆陰毒收番久保建英，仲要借畀佢哋啲護級對手，決心玩殘呢支小島球隊，出番啖氣。

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