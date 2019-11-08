久保建英加入海上自衞隊？咩玩法！

呢件唔係海上自衞隊迷彩制服，係日本男女足東京奧運新戰衣，你會唔會買呢？日本網民就批評「格好悪い」嘞，即係好難睇，網上負評如潮！

新波衫嘅主題概念係「日本晴天」，仲搵埋久保建英拍宣傳照，正面基本顏色由深藍色變為天藍色，折疊出5種唔同顏色嘅藍色圖案，據講設計係由浮世繪啟發靈感，背面係淨藍色，希望表達天空將球員同球迷看到嘅連繫埋一齊。日本U22中場、橫濱水手11號仔遠藤溪太星期三（6日）出席記招做Model展示新衫，自然唔敢講衰嘢：「覺得充滿希望，我認為呢個係個好設計。」

不過，日本好多網上評論就截然相反，唔少網民話「好難睇」，認為「日本足球隊向來以藍色為主色，設計應該盡量簡單，唔應該搞到花碌碌咁」、「出海嗰陣着可能會唔錯，但作為波衫有些少尷尬」、「邊個設計嘅」，冇乜幾句好說話。

查實呢件波衫唔係冇亮點，只不過放錯咗位置，件衫後背內部有個紅印係寫住「日本晴れ」（日本晴天），但當上下調轉去睇，就會見到係「侍魂」（武士道精神）兩個字，其實都幾有心思，可惜着咗上身係冇人睇到嘅。

日本女足11月10日喺北九州市友賽南非女足時，新波衫就會首次喺比賽亮相。

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