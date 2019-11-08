40米金球賀百頂喼帽　中國女球王C朗式慶祝

有「中國女美斯」之稱的王霜，在永川四國賽率中國女足對戰新西蘭，第一個比賽日即帶來驚喜，射入兩球，正好慶祝自己為國家隊出戰的第100場作賀禮。

正在換血的中國女足以新面孔亮相，這次四國賽主要是進行練兵，為明年二月展開的東京奧運外圍賽備戰，王霜肩負領軍的重任，表現出色，下半場頭槌頂入為球隊領先，補時階段再趁着對方門纣出迎，射入40米的遠射，為個人國家隊百場比賽錦上添花。這位湖北姑娘在入球後更以自己偶像C朗拿度的招牌動作慶祝。

這是她為中國女足的第100場國際A級賽，她首次代表國家隊正是6年前的永川四國賽，當時王霜仍未滿18歲。連同今場入兩球，王霜為國家隊的入球已累積至27個。

稍後在周日(10日)中國女足將與巴西爭冠軍。巴西隊早前以4比0大勝加拿大。

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