高級組銀牌　富力R＆F鬥香港飛馬鬥火力

「高級組銀牌賽」8強周六（9日）開打，頭場下午2時30分假青衣運動場上演，由富力R&F對香港飛馬；尾場假旺角大球場於下午5時30分鳴笛，由早前曾於港超聯賽碰頭的東方龍獅與冠忠南區爭奪4強席位。

香港飛馬雖然仍未取得聯賽首勝，但盃賽卻有不俗表現，惟主教練文彼得強調需改善把握力︰「上場對南區其實發揮得好好，射門次數20射8中，大家埋門多對觀眾嚟講係好事，但能否將佢變成入波，呢樣嘢我哋要嚴厲去改善同執行，把握力不足都唔係第一次發生。」「文Sir」透露門將梁興傑早於之前對理文一仗賽前熱身時弄傷肩膊，並負傷上陣踢足全場，他與文迪斯及上仗受傷的馬高斯，今仗均上陣成疑。

楊正光：要有加時準備

近兩場聯賽均於主場大勝的富力R&F，主帥楊正光對球隊表現滿意︰「上場表現唔錯，尤其埋門能力逐步提升，連續兩場聯賽都入球較多，增加咗信心同士氣，不過某啲時間我哋集中力不足，導致畀咗機會對方。」「光Sir」又表示飛馬越踢越進步︰「飛馬今年變動較大，季初未算太理想，但近3仗每場都有進步，上場對南區亦控制住比賽嚟踢，所以今場唔易踢，要有加時甚至射12碼嘅心理準備。」