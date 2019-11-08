高級組銀牌　堅Sir同Ricky場外鬥法

「高級組銀牌賽」8強周六（９日）開打，頭場下午2時30分假青衣運動場上演，由富力R&F對香港飛馬；尾場假旺角大球場於下午5時30分鳴笛，由早前曾於港超聯賽碰頭的東方龍獅與冠忠南區爭奪4強席位。

東方龍獅自上月在聯賽1球不敵冠忠南區後，近兩仗於菁英盃及聯賽均以2比1擊敗傑志及愉園，主教練李志堅認為上仗對愉園已主導比賽，但防守方面仍要下苦工︰「上場波好快就2比0，但唔能夠好好取爭到第3球，畀對手嘅罰球攻勢追近，下半場都預計到最後廿分鐘會好辛苦。我諗喺防守死球方面，或者係應付傳中波，都要溝通吓點樣改善。」對於再遇南區，「堅Sir」認為是『五五波』，強調勝負取決於球員臨場發揮及心態，傷患方面則仍有利馬在重拾狀態。

鄭兆聰望用速度抗敵

上仗聯賽補時逼和香港飛馬的冠忠南區，主教練鄭兆聰直指一些弊病要根治︰「人哋有攻門自然會受壓，檢討之後發覺我哋有啲決定唔太理想，呢方面要改善吓，不過我哋有段時間組織幾好，個問題在於可否維持到。」對於東方最近兩仗僅小勝對手，「Ricky」認為跟狹窄場地有關，希望今仗能夠利用夏志明及許宏鋒的速度，為對手製造麻煩。