阿仙奴兩難　1月賣沙加蝕到入肉

格列沙加近期搞出挑釁球迷風波，最終被球會褫奪隊長職銜，仲傳出球會為息民憤，將於1月賣走呢名瑞士國腳。格列沙加16年以3400萬鎊「入廠」，現時有傳佢會回歸德甲重返慕遜加柏，英媒指阿仙奴現時騰騰震，因為邊隊有意引入沙加都好，預計都會向兵工廠大幅壓價。

沙加早前被球員選為隊長，引起軒然大波，唔少聲音都認為沙加唔好話做隊長，根本連出場都唔應該畀佢出，球迷對佢愈益不滿，終於搞出沙加挑釁球迷風波。近2戰包括上仗聯賽鬥狼隊，以及歐霸盃對甘馬雷斯，沙加都冇被派出場，唔少傳媒估計，其阿仙奴生涯已經玩完，唔會再被派上陣。

沙加於阿仙奴表現平平無奇，同其3400萬鎊身價共不相稱，雖然轉會市場已經瘋狂，球員身價大由爬升，但《鏡報》表示，阿仙奴都知道若於1月急賣沙加，根本難有好價錢，如果有興趣嘅球會係來自德甲的話，就更加唔使旨意回本。不過沙加同球迷關係已經勢成水火，阿仙奴留佢喺度都冇用，所以將迫住做蝕本生意。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。