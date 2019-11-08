香港隊U18吞印尼4蛋　出線渺茫

香港隊U18（下稱香港隊）周五（8日）香港時間晚上8時，出戰印尼舉行的「2020亞洲足協U-19錦標賽外圍賽」挑戰東道主。惟港隊上下半場各失兩球，終以0比4見負。

繼周三（6日）與北韓激戰成和後，香港隊乘上場餘勇周五（8日）晚出戰東道主印尼。甫開賽主隊攻勢如狼似虎，港隊只能憑死球進攻。港隊第一個具威脅的攻門在11分鐘出現，王晉接應黎培基角球施頂，皮球貼柱出界。19分鐘，余在言右路扭入禁區避過兩名守衞後射門，被門將舒泰利亞迪接實。受制於對手速度飛快，港隊早段意圖穩守突擊，惟始終未能改變先失守的命運。24分鐘，慕拉拿傳過頭波，後上的阿利斯基快一步射入，印尼領先1比0。轉眼間，港隊便再失一球，蘇比亞迪左路傳中，法化後上近門抽入，30分鐘印尼領先2球。隨着黎培基39分鐘的罰球無人接應，港隊完半場前未能追近，半場以0比2落後。

易邊後，港隊先後換入張廣然和葉卓文，圖以扭轉敗局，但終於未能重掌形勢，更在61分鐘被對手再下一城。慕拉拿右路罰球直射，皮球繞過人牆收死盧兆崎入網，印尼贏到3比0。67分鐘，余在言中場罰球大腳送入禁區，被舒泰利亞迪快一步沒收。78分鐘，余在言再次嘗試並以角球斬出，門將今次以手鎚打走。補時1分鐘，陳晉一接應傳中施射，被對手及時清走。港隊未能破蛋，更在尾段再輸一球，葉卓文禁區內剷跌對手被判「極刑」，艾法利操刀射入，港隊最終輸0比4完場。同組北韓同日亦以4比0淨勝東帝汶，負方跌落榜尾。而港隊暫以1分位列小組第3名，出線機會渺茫。