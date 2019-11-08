賀斯福Fit爆都輸　僑聯22反勝永倫

康文盃籃球錦標賽今天（8日）在灣仔修頓室內場館進行男子壯年組決賽。永倫球星泰那高掛免戰牌，戰力大受影響。儘管賀斯福上半場手感發燙，但僑聯22憑著羅卓熙和楊瑞鴻合轟53分，迫使球賽進入加時，最終反勝93：81，捧走冠軍獎盃。

來季實行年輕化的永倫，今天陣容讓人眼前一亮。許桓行傷癒回歸，擔任正選得分後衞，黃子謙頂替離隊的方誠義，聯手賀斯福鎮守禁區。許桓行甫登場已有三分進帳，但這套陣容尚未完成磨合，多次失誤讓對手打出快攻，遲遲未能拉開比分。泰那不在，便由賀斯福穩定軍心，連續轟進15分，帶領球隊領先20：12。第二節永倫換入幾位新人，不過失誤問題仍舊。反觀僑聯22的羅卓熙完半場前兩次射進「士氣波」，成功追到33：39。

下半場僑聯22上演反撲，明顯提升防守和籃板積極性，羅卓熙和楊瑞鴻內外開弓，前者轟進外線後博得罰球，首次反超前42：41。隨後雙方多次互換領先，火藥味甚濃，楊瑞鴻和許烜行互相推撞，各自被判技術犯規。最後12秒僑聯22領先3分，此時永倫的霍嘉銘射進關鍵三分球，追平79：79進入加時。僑聯22越戰越勇，連續抄截快攻，一口氣拉開比數，最終反勝93：81。