「未來隊長」受傷　個天都唔鍾意曼聯？

曼聯剛於歐霸盃大勝柏迪遜，3大射手拉舒福特、安東尼馬迪爾同格連活特都有波入，迎來難得一場大勝，唔少魔迷都覺得滿意。但好衰唔衰係今季表現極佳、被魔迷封為「未來隊長」嘅麥湯米尼，今仗受傷須即時被調離火線，佢本人號稱可以及時傷愈、於今輪聯賽上陣鬥白禮頓，但領隊蘇斯克查就比較保守，話其傷勢需要觀察。

曼聯今季演出長期於水準以下，多名中、前場球員都備受批評，但中場麥湯米尼就保持到水準，本季聯賽場場正選披甲，已成蘇帥心目中不可或缺嘅一員。鬥柏迪遜一戰麥湯米尼踢到75分鐘受傷，需由連格入替。

賽後麥湯米尼表示並無大礙可鬥白禮頓，但蘇帥就話：「我暫時未知麥湯米尼傷情。佢今場都話自己OK，但受傷之後根本唔可以繼續踢落去。我當然想佢今輪聯賽可以落場，但我真係唔知實際情況。」

查實今戰中堅哈利馬古尼都受傷，但蘇帥就表示馬古尼傷勢較輕，故今輪可以照舊落場。

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