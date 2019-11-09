林伯當選10月最佳　拋離蘇斯克查

記得英超開季，曼聯蘇斯克查同車路士林柏特係最具話題性嘅兩大少帥，聯賽第1場車路士狂吞曼聯4蛋，更令林伯一度陷入被炒危機；4個月過去已係另一世界，蘇帥面臨落台壓力，而車仔愈踢愈出色，林伯仲攞獎添！

車路士主帥林柏特喺9至10月份，在所有賽事一度錄得7連勝，當中英超連勝修咸頓、紐卡素同般尼，憑住呢個戰績令佢當選英超10月最佳領隊。要知道，今季英超8月同9月都係利物浦主帥高普得獎，林伯能力壓高普，更係佢英超主帥生涯短短3個月就得獎，除咗講恭喜都唔知講乜好囉。

林伯得獎，反觀同期嘅蘇斯克查，曼聯一度距離護級區差2分，唔好話攞獎，仲保唔保到份工都成問題，好多人話12月係關鍵時刻，若然曼聯戰績仲係咁，蘇帥可能係咁先！

至於10月最佳球員，就係李斯特城前鋒占美華迪，呢位狐狸射手上月3場入4球，表現的確突出。

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