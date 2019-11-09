凌空後腳入波　屈福特榜尾戰開齋

周六(9日)凌晨英超榜尾戰，賽前排19嘅諾域治主場對排20嘅屈福特，結果「大黃蜂」在上下半場各入1球，以2比0擊敗諾域治，全取3分升上尾3，諾域治輸波後跌落榜尾。屈福特今仗不但取得英超首勝，第2球更係一個凌空後腳靚入波，贏得合理。

屈福特開賽78秒入波，迪路菲奧前場迫搶，截下貝安迪亞腳下球後一路引球至禁區，推大位射成1比0，迅速打開局面。

下半場52分鐘，迪路菲奧左路底線傳中，安達格雷門前跳起，凌空轉身後腳射入，成個動作一氣呵成，相當精彩。65分鐘基斯甸卡巴些利領紅牌出場，屈福特10人應戰踢得小心，最終守住勝局贏2比0。

兩隊實力接近，互有埋門機會，屈福特全場錄得12射2中，2次中框攻入2球，諾域治17射5中，但無法取得入球，反映兩隊把握力，成為今場勝負關鍵。

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