【英超】熱血車仔「大」爆發

各位觀眾，大家好，又來到筍盤360的時間。今日市場焦點，當然是英超頭場車路士主場對水晶宮。

車仔今季刮起青春風暴，少帥林柏特崇尚進攻，近11場狂入29球，有8場開3球或以上，包括日前歐聯落後3球之下，戲劇性逼和阿積士4:4，但後防穩健指數仍然偏低，單計聯賽已失17球，是前10名中失球最多球隊，現時能站穩第4，全靠強大的攻力。

水晶宮今季評級不俗，近7次聯賽作客Big6球隊取得3勝1和3負不失禮，其中6場開3球或以上，市場預期今場是鬥攻格局，2.5球的入球大值得持有。

直播表

周六1:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周六1:00pm 日職 橫濱水手 Vs 北海道札幌岡薩多

有線661、601台

周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 西部聯 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 華拉度列

Now 632

周六8:00pm 德乙 基爾 Vs 漢堡

on.cc 東網

周六8:30pm 英超 車路士 Vs 水晶宮

Now 621

周六10:00pm 意甲 布雷西亞 Vs 拖連奴

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 哈化柏林 Vs RB萊比錫

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 柏林聯

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 史浩克04 Vs 杜塞爾多夫

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 錫菲聯

Now 621

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 韋斯咸

Now 622

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 般尼茅夫

Now 623

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 愛華頓

Now 624

周六11:00pm 西甲 華倫西亞 Vs CF格蘭納達

Now 632

周日0:30am 法甲 比斯特 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日0:30am 亞冠盃 希拉爾 Vs 浦和紅鑽

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 維羅納

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 李斯特城 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日1:30am 西甲 伊巴 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 多蒙特

Now 671、Fox +；有線652、612台

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 梅斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 拿玻里 Vs 熱拿亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 切爾達

Now 632、611

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