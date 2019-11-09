首度來港　瑞典球王想為球迷送A-Game

11月尾舉行的「香港高爾夫球公開賽」被列為歐巡賽「2020 Race to Dubai」的第一站，大滿貫得主斯滕森（Henrik Stenson）將會首度來港參賽，他期待為球迷帶來精彩賽事：「希望今季可以在香港有個好開始。」

「可能你不信，但20年職業高爾夫球生涯中，今次是我第一次來香港參賽。」43歲的斯滕森曾於2016年贏得大滿貫賽事英國公開賽及歐巡賽冠軍，同年收穫里約熱內盧奧運銀牌。這位瑞典名將笑說，多年前只是轉機路過香港，不過一直對這裏頗有好感。「以往聽過很多球手、報道都說過有關香港各種美好的事，希望我可以為香港球迷送上我的『A-Game（最佳表現）』 。」

斯滕森上周在上海賽以第20名完成，他期望來港會有更好發揮：「當然我們會把目標定得更高，不過78個世界頂尖球手排第20名，成績都不算差，如果今次來香港參賽，讓我的努力得到回報，那就更好了。」

莫利納利列特強者較量

除了斯滕森外，世界排名第12位、去年英國公開賽冠軍得主莫利納利（Francesco Molinari）、2018大師賽冠軍列特、賽事4屆冠軍謙蒙尼斯（Miguel Ángel Jiménez）、4項歐巡賽冠軍阿費巴拉特（Kiradech Aphibarnrat）等球星已落實參賽，絕對是星光熠熠。

今屆「香港高爾夫球公開賽」被列為2020年歐巡賽及亞巡賽其中一站賽事，參賽球手的成績將直接影響在亞巡獎金榜的排名。賽事將於11月28日至12月1日假粉嶺香港哥爾夫球會舉行。首兩日賽事免費入場，另外為吸引更多青少年參與其中，21歲以下人士在4天賽事均可免費入場，感受高爾夫球的魅力。

賽事資料

比賽日期：11月28日至12月1日（周四至周日）

地點：粉嶺香港哥爾夫球會

參賽球員：132名球手

賽事總獎金：150萬美元

上屆冠軍：亞倫賴Aaron RAI（英國）

大會網址：www.thehongkongopen.com