【人物誌】5度流放　新魔笛係時候歸位

車路士今季3位外借回巢嘅新星譚美阿巴謙、美臣蒙特、葛特蘇馬表現出色，成為球隊新骨幹。車仔仲有一批外借兵喺其他球隊磨練，而且已經成熟，當中最搶眼一位係被外借去意甲阿特蘭大嘅中場柏沙歷。

呢位24歲克羅地亞國腳5年前由夏德加盟車路士，至今被5度外借，效力過西甲艾爾切、法甲摩納哥、意甲AC米蘭、俄超莫斯科斯巴達，上年夏天又去意甲阿特蘭大，歐洲主要聯賽都畀佢玩過晒。

經過幾年外流訓練，柏沙歷現今大熟大勇，上季意甲上陣33次入5球，成為阿特蘭大爆冷取得歐聯入場券嘅功臣。柏沙歷上場歐聯對曼城，更加頂入1球，幫球隊取得歐聯第1分。

亦因為呢1球，車路士球迷重新關注柏沙歷，認為車仔應該收回佢自用，提升中場線實力。柏沙歷攻守技術全面，而且身高1米89，被譽為「強力版莫迪歷」，車迷希望用佢取代巴克里，認為有埋柏沙歷助陣，車仔有力同利物浦及曼城抗衡，爭奪英超冠軍。

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