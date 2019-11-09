總結：湖人犯眾憎　但照樣7連勝

NBA常規賽，湖人以95:80擊敗熱火，取得7連勝，表現勢如破竹。湖人「大帝」勒邦占士今場射入25分、4個籃板、6次助攻，隊友安東尼戴維斯更加取得全場最高嘅26分，仲有7次助攻。

湖人連贏7場，打出王者之風，但卻唔受球迷歡迎，有社交網調查顯示，湖人成為美國人最憎恨嘅NBA球隊。

根據調查，美國50個州之中，有34個州嘅人最憎湖人，唔知係咪同湖人球星勒邦占士被指「親中」有關呢？但一樣無阻湖人贏波氣勢。

另外，上季總亞軍勇士又輸1場，打到加時以119:125不敵木狼。史堤芬居里養傷之下，雖然勇士有後衞迪安捷奴羅素取得全場最高嘅52分，創出職業生涯最高得分紀錄，仲有9個籃板、5次助攻，但獨力難支，木狼有韋堅斯射入40分，仲有4位隊友得分達雙位數，帶領木狼勝出。

最新賽果(前者主場)

溜馬 112:106 活塞

魔術 118:86 灰熊

巫師 100:113 騎士

鷹隊 109:121 帝王

木狼 125:119(加時) 勇士

塘鵝 104:122 速龍

小牛 102:106 紐約人

金塊 100:97 76人

爵士 103:100 公鹿

拓荒者 115:119 籃網

湖人 95:80 熱火

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