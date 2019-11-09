高級組銀牌　Geo入兩粒！富力R＆F殺入4強

「高級組銀牌賽」周六（9日）假青衣運動場上演的8強戰，富力R&F憑着基奧雲尼個人梅開二度，以2比1擊敗香港飛馬，進身賽事4強。

面對着有梁興傑、馬高斯及文迪斯因傷缺陣的香港飛馬，富力R&F甫開賽便積極搶攻，開賽3分鐘先有迪布利接應林柱機傳送於禁區頂起腳，惟省中人彈出。隨後8分鐘方栢倫把握敵衞解圍不遠，於右路禁區頂快射中柱彈出。14分鐘，林柱機中路禁區內亦把握對手解圍不果勁射，被19歲門將羅境曦橫身救出。18分鐘，梁諾恆接應方栢倫右路角球近柱衝前撞射，惟未能命中目標。今仗派出羅境曦、雷傑名及李藹軒等年輕小將出任正選的香港飛馬，其首個較具威脅的攻勢出現於27分鐘，陳曉鋒左路殺入禁區起腳，惟力度欠奉被周煜辰沒收。雙方於完半場前再有入球機會，富力R&F戰至36分鐘先有利安高左路接應伊高沙托尼傳中跳頂斜出，至於香港飛馬則於完半場前有陳柏衡左路傳中予李藹軒撞射，惟後者未能把握機會，兩隊互無紀錄完上半場。

兩隊於換邊後不乏入球機會，富力R&F戰至58分鐘有利安高左路禁區頂主射罰球，被羅境曦接實。香港飛馬於3分鐘後則由陳曉鋒右路突破入禁區橫傳予雷傑名抽射高出。63分鐘，基奧雲尼左路窄位起腳被救出。68分鐘，謝家強中路突施冷箭中楣彈出，盧均宜門前車射補多腳，但未能命中目標。富力R&F戰至73分鐘終於打破僵局，基奧雲尼接應隊友右路傳中頂成1比0。富力R&F於77分鐘再有黃金機會，利安高右路勁射被擋出，隨即引發門前混戰，而林柱機補射中柱邊出界。香港飛馬於1分鐘後幾乎扳平，佐佐木周殺入禁區於敵衞力壓下起腳，但被艾瑪臣白界前解圍。香港飛馬戰至83分鐘雖憑後備上陣的查理士左路推順起腳遠射得手追成1比1，不過正當球賽看似要進入加時之際，基奧雲尼則於補時階段接應隊友傳送門前撞射入網，而富力R&F最終亦憑這個入球以2比1擊敗香港飛馬，進身賽事8強。