高級組銀牌　東方龍獅險勝冠忠南區打出火

「高級組銀牌賽」周六（9日）假旺角大球場上演8強賽事，由東方龍獅對各項賽事保持7場不敗的冠忠南區。雖然東方下半場一直打少個，但他們始終技勝一籌，終在這場共產生3紅8黃的激戰中笑到最後，以1比0小勝南區兼晉級4強。

兩軍上月曾在聯賽對壘，當時南區以1比0小勝。今戰雙方在銀牌相遇，東方為求復仇變陣出擊，改以利馬代慕沙任正前鋒。甫開賽南區主動出擊，迪亞高4分鐘左路罰球直射，皮球越過人牆中楣彈出。12分鐘，陳廣豪接應角球前柱攻門，葉鴻輝力保不失。東方抵擋完一輪攻勢後便反擊得手，艾華頓禁區頂左腳燙射，為東方13分鐘射成1比0。他們隨後乘勝追擊，利馬20分鐘開出角球，基頓飛頂被謝德謙飛身撲走。球賽在27分鐘出現一段小插曲，迪高憑一個快開罰球將皮球送入網，惟旁證判越位在先，此舉引起雙方球員躁動。其後衝突規模進一步擴大，雙方的中場爭奪演變成一場大混戰，經調停後列文和基頓各被罰紅牌離場。戰火在完半場前更蔓延至李嘉耀身上，他因侵犯對手領第二面黃牌被逐。補時階段，艾華頓趁對手後防空虛，獨闖龍潭起腳被謝德謙接實，東方半場以1比0領先返入更衣室。

下半場南區全力反撲，51分鐘積施利右路窩利抽射被對手封阻。3分鐘後東方還擊，艾華頓接應長傳控定再左腳勁射，惟射門一飛沖天。雖然南區一直打多一人，但打開防守的他們似乎不習慣主攻，很多攻勢只屬隔靴搔癢。56分鐘，比圖接應劉家銘罰球施頂，頂得軟弱無力未能考驗葉鴻輝。5分鐘後，陳肇鈞心口控定抽射省中人，查維斯補中又被擋出底線。70分鐘，迪亞高左路射地波，被「阿輝」橫身擒實。77分鐘，迪亞高再次嘗試，禁區頂勁射被「阿輝」托走。東方雖被圍攻，但亦不是一直挨打，迪高84分鐘接應艾華頓妙傳，呃一呃再射被謝德謙救走。南區在尾段的角球攻勢，連門將「阿謙」都上前搏一搏，但可惜為時已晚，未能扭轉敗局。

最終，冠忠南區未能把握整個下半場的人數優勢，即使全軍壓境仍不足以攻破東方龍獅的血肉長城，以0比1不敵對手兼終止7場不敗金身。勝方東方龍獅晉級後，將於聖誕節正日（12月25日）會師同日擊敗香港飛馬的富力R&F。

賽後東方龍獅總監兼主教練李志堅表示沒想過球隊會有兩人被逐造成9對10的局面，以致場內球員踢得比10對11更辛苦，他同時感激球員努力：「無論如何球員好搏命，其實都唔簡單，佢哋跑到盡、好堅持，我好多謝佢哋。」今場球證何煒昇在上半場曾判迪高的入球無效，隨後更引致雙方球員出現衝突，「堅Sir」認為：「我諗球證混亂咗，我好少見判咗入波之後咁耐突然話越位。」他更笑言：「唔知係咪加咗VAR。」

至於今場左飛右撲力保不失的門將葉鴻輝指：「我唔知球證啱定錯，我未見過咁樣吹番轉頭，但係我唔係球證，唔可以評論對錯，只可以講呢個都係球賽一部分，好彩球員冇受呢件事影響，保持到精神。」他續說：「最緊要係大家肯走多步，就算雙方面打少一個都會對場內球員體力付出更加大，但係大家懷著信念走到最後一步，係今場贏波最主要原因。」