拜仁斟雲格係點？今次教授講真相

德甲班霸拜仁日前傳出斟介阿仙奴傳奇教頭雲格，但轉個頭又話告吹，今日「教授」就親自出嚟辟謠，講個真相大家聽。原來，「教授」同拜仁真係有聯絡過，但就好初步，佢仲已經約定拜仁「揸弗人」路明尼加下周再傾清楚，接手帶隊真係有機會呀！

雲格話：「周三下午，路明尼加打咗個電話畀我，但當時我接唔到電話。之後我打返畀佢，呢個係禮貌。我哋傾咗陣，最多4、5分鐘啦，當時佢揸緊車去睇拜仁對奧林比亞高斯場波，佢同我講話暫時會由助教漢斯弗利克帶隊，之後兩場都係咁。」

之後終於「入肉」，雲格講到教拜仁問題：「路明尼加問我有冇興趣教拜仁，話依家佢哋搵緊新教練。我就話佢知暫時未諗清楚，需要多少少時間去決定。我哋約好下星期再傾，因為周日之前我都會喺多哈，呢個咪真相囉！」根據英國傳媒報道，拜仁依家係想搵個所謂「救火教練」教到季尾，但雲格就係想要張長約，呢個會係雙方最大分歧，必須要解決。

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