葉建寧公開賽封王　帶著隊友意志戰成年賽

香港美式10號球公開賽，公開組冠軍戰，一左一右坐著卡比多羅比（Robbie）和葉建寧，熟悉不過的組合。「你和Robbie的對決，誰贏得多？」我好奇一問。葉建寧瞪大眼睛，露出一臉「講哩啲」的表情：「以往他贏多點，最近我發揮好些，如果說勝率，大概一半一半吧。」

香港美式10號球公開賽今天（9日）在紅磡新旺桌球會落幕。繼去年世青以及8月的香港美式9號球公開賽後，葉建寧和卡比多羅比再在決賽相遇。兩次對壘，贏的都是葉建寧，這次過程迂回一點，結果還是一樣。葉建寧入局稍慢，比賽初段落後0：2，經過暫停調整，雖然咬緊局數，但一直未能反超前。直到落到5：7時，他一口氣連追4局，首次領先對手，最終反勝11：8奪冠。

當我笑說「又是你們」的時候，葉建寧也忍不住笑意，頻頻點頭，「我和Robbie認識很久了，無論打法，抑或日常生活習慣都很熟悉。」離開「波樓」，兩人便是關係要好的朋友，但一到比賽，幾乎不會看見他們交流。「運動員落到戰場，便沒有朋友這回事。大家都用最認真的態度對待每球，為勝負竭盡全力。」

連續兩站香港公開賽冠軍，他說衛冕的感覺，很激動很開心。「去年獲得亞青和世青冠軍，是我桌球生涯最輝煌的時刻。今年邁進成年賽，卻遲遲未有什麼成績。」這兩個冠軍算是一個交代，也給他動力繼續挑戰更高級別賽事。「成年和青年賽是兩個世界，頂尖球手不僅技勝一籌，他們的心理質素更值得學習。落後再多，也有毅力贏回來，冷靜處理每一球。」

葉建寧坦言自己的情緒容易波動，上月潘正潮不幸離世，他錯愕過，悲痛過，偶爾打球還會想起這位隊友，「但我會學懂放下，因為我知道，他不希望我們因他而輸。」放下傷痛的同時，有些東西牢牢記著，抱緊，「贏這個冠軍的動力，有他。」看著擱在檯面的獎盃，他一字一句地說，仿佛這是一個鄭重的承諾：「我會帶著他的熱誠和意志走下去，替他完成未完的事。」