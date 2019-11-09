高級銀牌　傑志撼理文 睇吓邊隊彈番起先！

銀牌4強周日（10日）揭盅！本地「高級組銀牌」周日（10日）下午上演另一邊線的兩場8強戰，先有下午2時30分開波的頭場，於元朗大球場舉行的傑志對理文，兩軍近期陷入低潮，均期望今仗贏波振軍心。至於下午5時30分鳴笛之尾場，則由兩支狀態火熱的球隊和富大埔及標準流浪互撼，必有一番惡鬥。

衞冕的傑志於今季表現失準，連同聯賽及菁英盃已連續5場不勝，總教練施利斯高域（Blaz）指傑志整體狀態其實不俗，落場表現亦往往比對手為佳，可惜幸運女神未有眷顧才招致失分，因此，今午於「高級組銀牌」首度出擊，Blaz就希望以一場勝仗增強信心︰「當你贏嘅時候，球員無論喺場內定場外都會表現得好正面，所以我哋要踢番場好波畀球迷睇，特別今場波係一場過嘅比賽，對我哋好重要，決定我哋可唔可以去準決賽。不過我哋面對緊一個傷患問題，大概得18、19個球員可以候命。」人腳方面，蘇沙高掛免戰牌，基爾頓、艾里奧傷勢輕微，為免再度受傷將先列後備。

至於理文方面，球隊上仗被富力R&F打破不敗身，主教練陳曉明透露球隊受傷患困擾，加上早前曾休戰近一個月，以致發揮稍遜一籌。「陳Sir」亦指未能控制比賽節奏是落敗關鍵：「上場我哋冇咗列斯奧，變相部署上被逼要保守啲，要出多個外援喺後防位置同時收起亞哥斯達，主導唔到形勢導致製造唔到好多入球機會。」

繼「菁英盃」後再次遇上強敵傑志，「陳Sir」期望球隊經調整後，能重拾9月的光芒。隊長列斯奧近日已復操，「陳Sir」稱：「我哋上場都擺咗佢喺後備，但係最後都決定唔冒險，列斯奧對球隊有種特別嘅化學作用，希望他可以喺今仗上陣！」