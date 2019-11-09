舞動全城！香港仔女跳贏亞洲劍指世界

「我想他們（冼錦濠/李悅琛）會以我們為目標，但其實見到他們年紀輕輕已經跳出這個水準，我們都『好戥佢哋開心』。」香港體育舞蹈代表隊成員廖啟森在專業組標準舞五項排名賽後點評港隊後起之秀冼錦濠/李悅琛組合。

「ADSF亞洲青年體育舞蹈專項錦標賽」周六（9日）假香港伊利沙伯體育館舉行，是日進行各項標準舞比賽，「廖氏兄妹」廖啟森/廖雲軒順利在最高水平的專業組標準舞五項排名賽摘冠，兄妹倆謙稱表示表演未算完美，每次比賽都尚有改進的地方，雖然明天還有拉丁舞的比賽，可是他們已將目光放到十二月在立陶宛舉行的世界錦標賽，希望可以挑戰更高的排名。爭取好成績的同時他們也不忘一班年輕舞者，更談到同一賽項屈居亞軍的冼錦濠和李悅琛，「剛看到他們在比賽前的SOLO，目暏他們在這一、兩年的進步，我們找到接班人了。」廖啟森說時露出雪白的牙齒，不難感受到他因「後繼有人」所生的喜悅。

「第二次在專業組比賽，沒有想太多關於獎項的事，全力做好自己，跳好賽前排練好的舞步⋯⋯」還在舞池上的李悅琛邊說邊擺動身軀，還陶醉在剛才的節拍上，向拍檔冼錦濠（Kelvin）發出求救的眼神。「在師兄師姐旁邊比賽，是最好的推動力，沒有去想獎項是不想為自己徒添太多壓力，希望可以跳出自己的最好表現。」Kelvin靦腆地說，八月在全國青年運動會社會俱樂部乙組十項全能組及標準舞五項收穫兩面金牌沒有讓他們驕傲自滿，反更力求進步，才使他們稱霸16-18歲標準舞五項排名賽，以及有力與一眾大師兄師姐角力。

各參賽隊伍今日分別鬥華爾茲、探戈、維也納華爾茲、狐步舞及快步舞五種舞蹈，各種舞蹈分別會跳一分四十秒。而明天則會比賽拉丁舞的各種舞蹈。