高級銀牌　士氣高昂！和富大埔火併標準流浪

銀牌4強周日（10日）揭盅！本地「高級組銀牌賽」周日（10日）下午上演另一邊線的兩場8強戰，先有下午2時30分開波的頭場，於元朗大球場舉行的傑志對理文，兩軍近期陷入低潮，均期望今仗贏波振軍心。至於下午5時30分鳴笛之尾場，則由兩支狀態火熱的球隊和富大埔及標準流浪互撼，必有一番惡鬥。

和富大埔上場聯賽擊敗佳聯元朗，打開今季勝利之門，正當球隊剛上軌道時，卻迎來主教練之一郭嘉諾辭職的壞消息，總監兼主教練馮凱文表示影響不大：「開頭係有少少影響，但係大家都係專業嘅，職球員離離合合都係好平常嘅事。」

經歷5場不勝後，大埔上場終「開齋」，「馮Sir」坦言球隊漸入佳境：「一來舒緩到壓力，二來球員信心大番，畢竟愈遲贏波球員會有信心危機，依家打破咗缺口，我相信往後嘅比賽會好好多！」今場將面對標準流浪，「馮Sir」認為：「流浪上場和到傑志，有一定嘅能力，希望球隊先做好防守，因為開季到依家都有失波。」

另邊廂，標準流浪上場港超雖有巴辛、斯薩停賽，在驚濤駭浪下仍能逼和勁旅傑志，教練團直言該仗令士氣大增，亦建立起球員在港超立足的自信。今仗面對和富大埔，上述兩位主力外援刑滿復出，教練團認為增添流浪爭勝本錢：「今場全部球員都可以準備，特別係盃賽，冇強弱之分，係睇邊隊臨場發揮得好。對手攻擊線好有水準，我哋都係維持本身嘅踢法，唔會刻意加強防守，但係會有針對性部署去防守。」