史上最正義原因　利雲特門神要缺席喇

為國家、為家鄉、為自由、為未來，利雲特門神艾達費南迪斯今輪西甲......要缺陣喇！事關呢位西班牙門將今個周日畀家鄉政府抽中咗要去做國家大選嘅監票員，更加陰功係，利雲特個副選門將奧拿薩布又養緊傷，第3號門將卡迪拿斯又冇西甲比賽經驗，今輪佢哋作客畢爾包，防線真係有排震呀！

聽日係西班牙4年來第4次大選，而當地政府會係大選之前，隨機抽出部份公民出任投票日嘅監督員，而艾達費南迪斯今次就好好彩抽到正，有機會為家鄉阿拉沙迪出一分力，去投票站幫手守住票箱。

不過，好衰唔衰，星期日就撞正利雲特要作客畢爾包，儘管球會已經先後兩次向當地政府幫艾達費南迪斯申請免役今次監票員工作，但都被有關部門拒絕。要知道利雲特近排兩連勝，上場連班霸巴塞隆拿都打低埋，當日完成5次撲救嘅艾達費南迪斯梗係最大功臣，今場如果冇咗佢都幾大鑊。

值得一提，艾達費南迪斯其實仲有一個奇迹機會可以出席到今場波。話說佢家鄉阿拉沙迪距離畢爾包只得1小時車程，考慮到西班牙大選由朝早8點開始，而阿拉沙迪只係一個小鎮，投票如果能夠盡早完成，艾達費南迪斯又可以提早收工的話，咁就仲有可能趕上呢場波，講到底，即係要奇迹囉！

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