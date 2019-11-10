車仔上次席　祖高爾同夏格維斯撐爭標

車路士贏完水晶宮之後，家陣以12戰得26分升上次席，落後榜首利物浦5分，並以1分壓住第3位曼城，但就較呢兩隊打多1場。今次係「車仔」自2016/17奪標球季之後，首次喺英超取得6連勝，賽後包括舊將祖高爾同英格蘭名將夏格維斯都話睇好「車仔」有機會挑戰冠軍喎！

上咗電視台講波嘅夏格維斯話：「林柏特做晒所有正確決定，佢哋依家排第2，真係難以置信，尤其係佢哋失波係同紐卡素一樣多呀！進攻方面，佢哋真係冇得彈，如果佢哋執番好後防，就會有機會爭標。」

至於曾效力車路士嘅祖高爾就點名大讚韋利安：「佢哋真係爬到上去喇！簡直係神奇演出，半場時候我都仲有少少擔心，因為水晶宮真係守得唔錯，但當車路士一上齊彈藥，就搵到水晶宮缺口。韋利安今日表現真係勁，佢成季都咁堅，今日仲做埋隊長添，班後生都好好。車路士真係令人振奮，今季起起跌跌，依家上到第2位，試問開季時點會諗得到。林柏特唔會多謝我哋讚賞，佢會寧願低調啲囉！」

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