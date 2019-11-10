【賽後解碼】熱刺連續3場被後追失分

有頭威、冇尾陣呀！英超勁旅熱刺今季喺聯賽表現低迷，尋晚佢哋喺主場迎戰錫菲聯，雖然憑孫興民喺58分鐘先開紀錄，可惜依然解決唔到尾段腳軟嘅陋習，結果畀客隊中場佐治巴鐸克嘅傳中波意外搞掂追和1比1完場，連續5場聯賽失分，排名仲跌到落第12位！

熱刺今場其實唔輸都好彩，錫菲聯上半場已曾攻門中柱。至於當「老孫」入波領先之後，錫菲聯本來轉個頭已經扳平，只係VAR及後因為入波之前一個爭議性疑似越位，將客隊前鋒麥哥迪克嘅入波判成無效。不過，錫軍喺完場前12分鐘，終於都憑佐治巴鐸克入波追和。值得一提，錫菲聯呢個入波同樣都係經過VAR判決，好彩係維持入波完判，先幫錫菲聯攞番1分，仲爬升到第5位添！

熱刺開季至今12戰只得3勝，近排最大問題係唔識埋尾。之前對愛華頓領先一球，打到補時7分鐘先失波，被逼和1比1。再上一輪作客利物浦，開波1分鐘就有哈利卡尼入波領先，點知打到最後又係被反勝2比1。加埋今場又係入波先都唔掂，熱刺再解決唔到呢個問題，除非可以贏得歐聯，否則下季隨時要同歐洲賽再見呀！

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