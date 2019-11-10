【賽後解碼】崩潰！熱刺等平十年羞家紀錄

熱刺喺英超繼續沉淪，主場對住升班球隊錫菲聯雖由孫興民先開紀錄，但最後被對手逼和1:1，若非靠VAR之助連1分都不保。熱刺本季英超曳到震，連埋今仗失分，已連續5場贏唔到，若下仗作客韋斯咸繼續不勝，將會追平11年羞家紀錄。

熱刺對上1次聯賽6戰不勝，要追溯到08年。當時由12月中開始，對曼聯、紐卡素、富咸、西布朗、韋根同樸茨茅夫都未能贏波；今季熱刺於10月頭開始，先後於白禮頓、屈福特、利物浦、愛華頓同錫菲聯腳下失分，下場去到韋斯咸主場都唔係易踢。韋斯咸其實都好沉，但熱刺近12場作客聯賽都冇贏過，對上一次贏波已係今年1月贏富咸，呢場要重返正軌唔易。另外，今場熱刺上半場竟然連一次中龍埋門都冇，係4月熱刺新球場開幕以來嘅首次；而對上一次已經係1月嘅事，當時熱刺係於溫布萊對曼聯。

經過多番失分之後，普捷天奴今戰鬥錫菲聯用上賓戴維斯、艾歷迪亞、達雲臣山齊士同奧利亞嘅4人防線，但表現認真麻麻，奧利亞已經係演出最好1個，但傳中成功率只2成。賓戴維斯亦於進攻上零貢獻，更累迪亞於2分鐘就攞黃牌。山齊士亦信心全失，多次畀對手扭過，但都冇迪亞咁曳，錫菲聯2次送個波入網，佢都需要負上全責，因為佢2次都冇緊身嘜住「入波」對手。熬刺後防千瘡百孔，領隊普捷天奴再諗唔到辦法改善，熱刺未來大把機會失分。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。