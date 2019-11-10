華迪又剋死阿仙奴　李城練成遠射之王！

周六晚英超大戰，李斯特城主場迎戰阿仙奴。兵工廠今戰雖有唔少埋門，但拿卡錫迪瘋狂浪費機會、奧巴美揚又食詐胡，後防更被逼到散晒，其中占美華迪堅係大勇，貢獻1入球、1助攻，主隊清脆贏2:0。占士麥迪臣愈踢愈好，本季第3次於禁區外遠射入網，暫成本季英超禁區外入波最多球員！

阿仙奴9場聯賽僅得2勝，要爭前4鬥主要競爭對手李城，作客都要力爭3分，7分鐘奧巴美揚於右路傳中，奧斯爾專登漏，拿卡錫迪僅僅起唔到腳。轉個頭古安杜斯幾乎闖禍，禁區內明顯拉跌蘇恩古，但球證冇畀12碼。

之後輪到拿卡錫迪瘋狂嘥機，14分鐘比利連右路傳中，尼迪迪隻手掂到個波，拿卡錫迪門前6碼一射竟然龍都唔中。20分鐘佢搵到機會於禁區兩番射門，但2次右腳都撳死咗個波，堅係嘥料。李城今戰於前場瘋狂搶逼，令阿仙奴後防風聲鶴唳，賓特尼奴就曾畀華迪力壓門前爭啲甩腳蝦碌，幸化險為夷；26分鐘比利連又於後場傳失，艾約斯佩雷斯左腳一抽僅高出。33分鐘艾約斯於右路傳過靚波，尾柱華迪竟然抽唔中個波，錯失黃金機會，完半場前占士麥迪臣主射左路罰球，右腳扯近柱勁靚中網頂。

半場互無紀錄，李城換邊後幾乎即時入波，右閘列卡度彭利拿壓落底線地波傳返12碼點，尼迪迪一抽中楣。55分鐘阿仙奴反擊，左路傳中奧巴美揚射入，但越位在先慘食詐胡。

68分鐘李城憑一個超靚組織入波，右路地波傳中，哈維班尼斯後腳靚彈、泰利文斯第一時間彈橫通埋敵衞坑渠，華迪空晒一抽入網。7分鐘後主隊入多粒，尼迪迪右路1扭3，列卡度彭利拿斜傳、華迪即SET炮台，占士麥迪臣第一時間禁區外射近柱入網，最後李城贏2:0，連續3季主場擊敗阿仙奴，同車路士一樣8勝2和2負得26分；阿仙奴4勝5和3負，近10聯賽贏得2場咁大把，廠迷肯定勁失望。

華迪今戰又入波12場聯賽入11球，呢個亦係佢鬥阿仙奴嘅第9個英超入波，史上只有朗尼（12球）、哈利卡尼及科拿（同10球）比佢更多次破廠，華迪絕對係阿仙奴剋星！

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