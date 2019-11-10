阿仙奴創37年最曳開局　艾美利命不久矣

阿仙奴今輪英超又試輸波，作客李斯特城無論攻守都不及對手，若非尼迪迪換邊後射中柱唔只輸0:2。阿仙奴本季英超12場4勝5和3負僅得17分加上-1得失球，成球隊自82/83球季之後最曳開局成績；加上艾帥首50場英超積分，比雲格離任前50場更低，艾帥正面臨空前壓力，目前帥位超危！

今仗艾美利擺出3412陣式，雖然打足3個中堅，但兩閘比利連同哥拉辛拿斯周時被打身後波，而且面對李城前場瘋狂壓逼，球隊顯得騰騰震，後防被對手逼到風聲鶴唳，無論係比利連同賓特尼奴都爭啲蝦碌，若非現場落大雨，令李城攻勢稍緩，相信阿仙奴上半場已頂唔住。

阿仙奴創37年最差開局，換句話講本季亦係兵工廠於英超時代，開季最曳成績，艾美利責無旁貸。佢已踏入正式執教第2季，但始終未搵到最適合陣式，今場打3中堅似乎仲係試緊陣；阿仙奴於剛過去夏天買入唔少球員，其中更打破球隊紀錄、以7200萬鎊簽入尼高拉斯比比，但今場佢仲係坐緊冷板；新將大衞雷斯名氣係有，但卻難以擔大旗，球隊12戰失17球比入波仲多，於艾美利麾下前後都唔掂。另外佢畀球員自選隊長，間接引發格列沙加事件，艾帥諸事不順或令佢帥印不保。

艾帥首50場執教成績為25勝12和13負積87分，而雲格最後50場，戰績為27勝7和16負得88分，雲格當年被插到暈，估唔到換帥後過咗超過1年，阿仙奴成績不升反跌，艾帥呢次堅麻煩。

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