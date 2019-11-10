美斯轟2罰球戴帽　C朗車尾燈都見唔到

球王即係球王，美斯一場入2球世界級超靚罰球，帶領巴塞隆拿主場4:1大勝切爾達！阿根廷球王今仗先以12碼打開紀錄，之後切爾達盧卡斯奧拿沙左腳彎入靚罰球追平。點知咁就激嬲美斯，佢用對手一模一樣嘅射法，2次彎到門將左手邊入網，其中一次更彈柱而入，真係講埋聽射你都救唔到！

巴塞隆拿上仗意外1:3不敵利雲特，今次主場出擊再次展勁旅風範，雖然切爾達後衞盧卡斯奧拿沙射入超靚罰球，於41分鐘追成1:1，但完半場前巴塞於禁區頂得到罰球，美斯射中柱彈入，堅係手擺都冇咁靚，半場再度領先。換邊後巴塞又得罰球，美斯照辦煮碗，再一次令對手門將飛盡都撲唔到策手就擒。之後巴塞憑布斯基斯埋齋，贏4:1完場，12戰8勝1和3負與皇馬同積25分重返榜首。

C朗剛於歐聯射罰球，個波於白界前畀艾朗藍斯補一腳「打劫入球」，加盟祖雲達斯超過1季，雖然多次主射罰球，但到依家仲係1球都入唔到；相反美斯繼前仗鬥華拉度列入靚罰球後，今場1戰又入多2粒，職業生涯入到52個罰球，而近5季佢已入咗22球，喺呢方面C朗堅係連車尾燈都望唔到。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。