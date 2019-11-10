曼城贏利物浦最大敵人 原來係自己人！

星期日英超重頭戲必數尾場榜首大戰，1哥利物浦喺主場迎戰曼城。依家曼城落後6分，想爭冠今場一定要搶W，不過佢哋本身已勁多傷兵，正選門將艾達臣摩拉斯喺周中歐聯又傷埋，後備入替嘅哥迪奧巴禾，仲喺末段阻人單刀食紅牌，令佢成為歐聯史上、首位被逐嘅後備上陣門將，真係正宗瘟神。

巴禾大前季加盟後瘋狂派膠，近3季英超出得3場咁大把，可以話雪到硬晒，要靠佢頂住勁攻得嘅紅軍，主帥哥迪奧拿真係有排震！

直播表

周日1:00pm 日乙 山形山神 Vs 長崎成功丸 有線662、602台

周日1:00pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 威靈頓鳳凰 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:00pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 布里斯班獅吼 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 馬略卡 Vs 維拉利爾 Now 632

周日7:30pm 意甲 卡利亞里 Vs 費倫天拿 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日8:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 雲達不來梅 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日8:30pm 德乙 紐倫堡 Vs 比勒費爾德 on.cc 東網

周日9:00pm 西甲 畢爾包 Vs 利雲特 Now 632

周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 白禮頓 Now 621

周日10:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉 Now 622

周日10:00pm 意甲 拉素 Vs 萊切 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 阿特蘭大 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615、604、603台

周日10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 利華古遜 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 馬德里體育會 Vs 愛斯賓奴 Now 632

周一凌晨零時 法甲 南特 Vs 聖伊天 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 利物浦 Vs 曼城 Now 621、611

周一1:00am 意甲 帕爾馬 Vs 羅馬 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 弗賴堡 Vs 法蘭克福 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 基達菲 Vs 奧沙辛拿 Now 632

周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs AC米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 西維爾 Now 632

周一4:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs FC多倫多 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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