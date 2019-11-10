【東體爭議】英格蘭想捧盃　必須搵華迪

李斯特城嘅32歲前鋒占美華迪愈老愈可愛，喺今輪英超以一射一傳打爆阿仙奴，佢今季英超已有10球進帳，同車路士前鋒譚美阿巴謙並列射手榜第一位，因此有輿論認為英格蘭國家隊主帥修夫基應該重召占美華迪參加明年歐國盃決賽周，增加捧盃機會。

占美華迪大器晚成，所以佢喺國家隊表現機會唔多，只上陣26次入7球，而且大部分時間係後備。上年世界盃之後，華迪宣布退出國家隊，希望畀年輕球員上位，但佢都留有餘地，話如果英軍需要佢，都願意重返國家隊幫手。

英格蘭正前鋒人選，以哈利卡尼、拉舒福特為主，但兩人今季狀態麻麻，而效力球會熱刺及曼聯成績亦差，影響埋佢哋作戰心理，隨時將呢個負面因素帶埋入國家隊。

至於譚美阿巴謙雖然冒起得好快，但始終經驗不足，去到歐國盃大舞台，未必可以發揮出應有水準。

呢種情況更加需要「老大哥」占美華迪壓場，最重要係佢狀態大勇，必要時派佢上陣搏殺，隨時有驚喜收穫。

自從1966年世界盃之後，英格蘭一直未贏過大賽冠軍，難得球隊近年國際賽表現有起色，更加要食住個勢，精銳盡出爭奪明年歐國盃，唔好介懷球員年齡問題。

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