普巴翻版！曼聯2位潛力新星自由身走人

曼聯領隊蘇斯克查聲稱會重用年輕球員，但陣中2位新星鍾塔西、安祖高美斯卻苦無上陣機會，由於兩人將於明夏約滿，屆時可以自由身離隊，隨時重演2012年7月保羅普巴免轉會費加盟祖雲達斯事件。

下月就20歲嘅鍾塔西司職翼鋒，近2季都有參加曼聯季前集訓，一度被睇好會成為傑斯接班人。呢位荷蘭小將上季英超有2次上陣機會，英足盃亦踢過1場，並喺上屆歐聯16強次回合對巴黎聖日耳門後備披甲，表現備受好評。

不過，鍾塔西今季英超加埋只踢過24分鐘，歐霸盃68分鐘，大部分時間踢預備組，佢早前對米杜士堡，射入2球及1次助攻，踢預備組超晒班，但卻未能佔一隊席位，令佢非常冇癮。

至於19歲中場安祖高美斯今季上陣機會更少，英超只上陣踢咗9分鐘，2場歐霸盃加埋只踢158分鐘。呢位英格蘭新星腳法細膩，往往可以憑個人技術突破對手防線，創造入波機會，曼聯現時正需要呢種中場，可惜佢始終得唔到蘇斯克查信任。

鍾塔西、安祖高美斯只剩下半年合約，可於明年1月開始同其他球會傾加盟問題，就好似保羅普巴2012年1月就同祖雲達斯簽加盟協議一樣。

曼聯並冇優先續約權，而2人都傾向走人，其中荷甲勁旅燕豪芬一直想簽鍾塔西。

普巴免費離隊4年後，曼聯用9000萬鎊收購番佢，成為球壇笑話，如果鍾塔西、安祖高美斯真係走人，將來兩人身價又升至過億鎊，加埋就2億鎊(約20億港元)，紅魔鬼再破費買番佢哋，咁就真係笑死人

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