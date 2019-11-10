二五圖大翻身！破拿華斯紀錄

皇馬喺周日(10日)凌晨西甲，憑賓施馬梅開二度，沙治奧拉莫斯、費達歷高華維迪各建一功，作客以4:0大勝伊巴。

今場波對皇馬門將泰拔高圖爾斯別具意義，因為佢已經保持533分鐘不失球，打破昔日隊友兼競爭對手基羅拿華斯嘅518分鐘不失球紀錄。

泰拔高圖爾斯最近1次失波係上月西甲0:1不敵馬略卡，近5場都保持清白之身，皇馬亦取得4勝1和。

呢位27歲比利時鋼門上年夏天由車仔轉投皇馬後，大部分時間表現備受批評，好多球迷認為基羅拿華斯比佢優勝，應該做正選。

基羅拿華斯9月離隊後，雖然泰拔高圖爾斯正選位置更加穩，但卻喺10月初歐聯主場對布魯日，上半場連失2球後，喺半場就被教練施丹換走，一度傳佢有壓力爆煲，患上焦慮症。

睇番泰拔高圖爾斯近期穩定發揮，似乎已經克服心理問題，加上打破基羅拿華斯不失球紀錄，皇馬球迷應該會重新接受佢。

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