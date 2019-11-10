師兄弟交鋒！葡國麥巴比叻過同期C朗

意甲將於周一(11日)凌晨上演大戰，祖雲達斯主場對AC米蘭，亦係C朗「師兄弟對決」，因為A米今夏簽入出身於C朗母會士砵亭嘅前鋒拉菲爾利亞奧，呢位20歲小將身價高達3500萬歐元，被指表現勁過當年20歲嘅C朗，兩人今次正面交鋒，就睇下拉菲爾利亞奧係咪咁把炮。

擁有非洲安哥拉血統嘅拉菲爾利亞奧9歲加入士砵亭青年軍，佢只為士砵亭上陣過3次入1球，就已經創出紀錄。2018年3月士砵亭對波圖，利亞奧下半場後備上陣1分鐘入波，成為士砵亭史上最年輕射破波圖大門嘅球員。

當全世界以為士砵亭又培養出一位「新C朗」時，點知球會發生暴力事件，球員操練時遭匪徒襲擊，拉菲爾利亞奧可能被嚇破膽，上年夏天決定同士砵亭解約，並轉投里爾，佢上季法甲上陣24次入8球，當時法國《隊報》形容佢係「葡萄牙麥巴比」。

結果吸引AC米蘭以3500萬歐元收購拉菲爾利亞奧，佢對費倫天拿，已射入1球。講入球率，利亞奧仍然比唔上師兄C朗，但勝在年輕有潛質，今場正好趁機向C朗學嘢，話唔定將來可以晉身葡萄牙大國腳，做C朗接班人。

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