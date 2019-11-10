晏菲路係曼城墳墓　話你知有幾慘烈

今晚(10日)深夜12點30分將上演英超榜首大戰，利物浦主場對曼城，賽果對爭標形勢有極關鍵影響。「一哥」利物浦領先曼城6分，而且紅軍已保持900日英超主場不敗，咁都未算絕，原來曼城近15年作客晏菲路，都未贏過，莫非今場唔使踢，勝負已分？

利物浦主場成績非常恐怖，過去900日嘅英超及歐洲賽主場比賽未嘗一敗，期間45場贏咗35場，勝出率達78%，亦係上季英超唯一主場不敗球隊。紅軍對上1次英超主場輸波已經係2017年4月以1:2不敵水晶宮。

晏菲路更加係曼城墳墓，自從文梳亞收購曼城後，「藍月亮」12次作客利物浦，只有5和7負，其中近6次輸5次。

至於曼城最近1次作客擊敗利物浦，已經係2003年5月，當時曼城由奇雲基瑾執教，憑安歷卡梅開二度，以2:1反勝利記，亦係曼城過去38年，唯一一次作客贏利物浦，該場波利物浦仲有奧雲，而曼城由舒米高把關，科拿倒戈鬥紅軍，非常經典。

值得一提，曼城現任領隊哥迪奧拿當年仲未掛靴，由布雷西亞轉投卡塔爾球隊阿爾阿里。哥帥今次可唔可以改寫歷史，大家拭目以待。

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