高級銀牌　理文5比1挫傑志入4強

「高級組銀牌賽」周日（10日）假元朗大球場上演的8強戰，理文憑着基華尼頓個人梅開二度，再加上余沛康、余煒廉及尼迪利入一球，以5比1大炒傑志，進身賽事4強。

今仗有中堅列斯奥復任正選的理文，開賽僅12分鐘先開紀錄，余沛康左路把握敵衞失誤，推入禁區施射入網。力圖收復失地的傑志，戰至29分鐘雖有鞠盈智禁區頂主射罰球被袁皓俊救出，但於2分鐘後再告失守，余煒廉近門接應鄭兆均右路傳中射成2比0。

領先兩球在手的理文越踢越順，於完半場前再有入球進帳，鄭兆均33分鐘接應余煒廉妙傳後右路突破，再傳中予基華尼頓建功，而基華尼頓再於41分鐘接應亞哥斯達妙傳，左路推入禁區射成4比0完半場。

傑志於換邊後分別換入盧卡斯及賓紀文加強攻力，而傑志則由劉學銘入替列斯奥52分鐘，傑志由洛迪古斯把握反擊攻勢破蛋，羅梓駿則於2分鐘後右路窄位起腳射中網側。「藍鳥」戰至63分鐘僅得10人應戰，盧卡斯因侵犯顏樂楓而直至領紅被逐。

理文在多踢1人後，先後出現不少入球機會，惟基華尼頓及迪奥高均未能把握。傑志於完場前仍未放鬆，先於84分鐘有鄭展龍斜傳予洛迪古斯快射，被袁皓俊橫身救出，85分鐘再由洛迪古斯直線傳予費蘭度起腳被袁皓俊沒收。理文戰至補時階段再下一城，尼迪利接應沙普夫短傳，左路推入禁區射成5比1完場。