數據唔呃你！車仔新星拋甩拉舒福特幾條街

效力曼聯嘅英格蘭新星拉舒福特有幾勁，都毋須多講，佢唔止喺球會穩佔正選，就連國家隊都得到重用。不過如果話你知，其實「福仔」實力係唔差，但英格蘭有新人仲勁過佢好多，你又信唔信？數據唔呃你，車路士新星譚美阿巴謙根本勁過「福仔」好多，唔到你唔服呀！

車路士尋晚喺主場以2比0輕取水晶宮，為球隊先拔頭籌就係譚美阿巴謙，呢位同「福仔」一樣22歲嘅射手今季上陣12場已經入咗10球，追平咗「福仔」個人單季英超最多入球紀錄嘅33場10球，即係用少咗21場已經做到個入球數字，嚟緊睇怕都係破硬紀錄啦！

我哋再睇埋著名數據網站《Squawka》嘅資料，原來阿巴謙今場仲造出另外3個紀錄，包括成為今季英超第一個入球到達雙位數嘅U25球員；亦係車路士隊史第2年輕(22歲38日)入球數字雙位數球員，只係僅僅唔及最年輕嘅洛賓(21歲342日)；同時仲係繼林柏特之後，第一位入球達雙位數嘅本土球員。

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