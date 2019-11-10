高級銀牌　和富大埔大勝標準流浪入四強

「高級組銀牌」半準決賽周日（10日）尾場於旺角大球場上演，由和富大埔硬撼標準流浪。大埔憑楊賜麟、勞高、辛祖、陳文輝、陸志豪各建一功，以5比1擊敗有巴辛破蛋的流浪，晉級四強。

開賽初段雙方均積極進攻，3分鐘先有流浪前鋒安基斯左路推入中間起腳中柱，2分鐘後大埔亦有辛祖接應中村祐人傳送後破網，惟越位在先，入球無效。隨後大埔雖佔較多控球時間，但未能製造出攻門，戰至23分鐘，中村祐人趁對手解圍不遠後抽射高出。6分鐘後，安基斯接應歐陽耀冲長傳，推入禁區勁射高出。34分鐘，辛祖直射禁區頂罰球僅告高出。大埔的努力在2分鐘後收到回報，楊賜麟禁區右側燙射遠柱入網，助球隊打破僵局。補時階段，楊賜麟快擲界外球，勞高推順燙射破網，替球隊帶着兩球優勢回更衣室。

易邊後，流浪換入林學曦加強火力，此子於51分鐘在禁區頂一控一射，惜未能命中目標。2分鐘後，輪到大埔進攻，辛祖接應直線後抽射，僅柱邊出界。58分鐘，巴辛無人看管下起腳，惜角度太正被陸平中接實。未能追近比數之餘，流浪更於62分鐘再度失守，辛祖禁區內建功，將拉開至3比0。流浪未有放棄，77分鐘，巴辛接應傳中衝頂，惜再次被陸平中拍出。4分鐘後，後備上陣的陳文輝乖巧笠射得手，助大埔領先至4比0。84分鐘，流浪搏得12碼，巴辛一射中鵠，替流浪破蛋。然而，大埔仍未有收手，陸志豪主射罰球破網，助球隊以5比1擊敗流浪，取得最後一個四強席位。