高級銀牌　楊賜麟：證明流浪青訓有料到！

「估唔到咁靚！哈哈哈！左腳係『私家Cue』嚟㗎嘛！」和富大埔右閘楊賜麟笑說。「高級組銀牌」另一場準決賽戲碼於周日（10日）誕生，和富大埔憑藉楊賜麟、勞高、辛祖、陳文輝、陸志豪一人入一球下，以5比1大勝標準流浪，將與同日擊敗傑志的理文爭奪決賽席位。

楊賜麟，是流浪的「青訓產品」，職業生涯也曾多次效力「標準系」球會，今場他倒戈母會，亦憑一記美妙的入球為大埔先開紀錄。賽後他接受訪問時表示入球就是最好的尊重：「流浪栽培我出嚟，我入到波，證明佢哋培育嘅球員都有啲嘢睇吓！」問及他上次取得入球是哪場比賽時，他坦言：「你哋突然問我上次幾時入波我都差啲答唔到，之後先諗番起應該係喺飛馬對東方嗰場，Jordan仔（林樂勤）第一場就助攻畀我！」

大埔早前有主教練之一的郭嘉諾離隊，「賜B」指「郭Sir」早前在內地進修期間曾製作短片協助球隊備戰，是一位難得一遇的「癲教練」。「賜B」續說今仗球隊上下希望報答「郭Sir」的付出，故期望延續他的「Crazy Football」：「『郭Sir』係一個好有感染力嘅教練，雖然佢離開咗，但係佢都交帶落我哋點樣發揮自己優點，佢仲係好關心我哋！」