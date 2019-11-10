曼聯又要做水魚　今次回購好彩有折

英超褪色勁旅曼聯近年買人經常入錯貨，又或者買貴貨，唔少網民都將佢哋標籤成轉會市場水魚添！近日，英國傳媒又有佢哋嘅轉會消息傳出，今次係話佢哋出年夏天以7,000萬鎊向水晶宮回購前鋒韋費特沙夏。雖然今次「紅魔鬼」應該又做水魚畀人大賺一筆，但要慶幸係佢哋當日賣走沙夏個交易有條二次出售抽佣條款，變相今次回購有折，唔使做咁大條水魚囉！

能夠兼任前鋒同翼鋒嘅英格蘭球星韋費特沙夏，喺曼聯傳奇名帥費格遜喺2013年冬窗最後一批引援之一，當年買佢返嚟用咗1,000萬鎊。可惜之後「費爵爺」退休，沙夏喺2013年夏天先報到，但就唔受跟住嘅兩任領隊包括莫耶斯同尹戈爾重用，合共只曾為「紅魔鬼」上陣4次，就分別被外借去卡迪夫城同水晶宮。2015年夏天，曼聯正式將佢賣番畀水晶宮，但轉會費只收600萬鎊，但當年交易註明，如果水晶宮之後將佢賣走，曼聯可以收番轉會費嘅25%。

直到近兩季，韋費特沙夏逐漸搵番信心，愈踢愈好，無論個人突破定射門都勁高水平，甚至畀球迷讚佢係「倫敦球王」。之前暑假，阿仙奴曾經開價4,000萬鎊想買佢，但因為距離水晶宮定價嘅8,000萬鎊差太遠，自然被拒絕，不過英國傳媒就話曼聯依家對佢係志在必得，願意畀7,000萬鎊去買人，考慮到之前「紅魔鬼」同水晶宮都買入過雲比沙卡，大家合作開，自然萬事成商量。值得一提，因為之前沙夏返水晶宮嘅交易條款，就算曼聯開價7,000萬鎊，實質都只係要畀5,250萬鎊，據聞唔少「紅魔鬼」球迷聽到，都慶幸今次冇做最大水魚囉！

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