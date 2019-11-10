相隔2年再入波　低調凡人先係巴塞真核心

要數巴塞隆拿重心球星，數完美斯、蘇亞雷斯同碧基，點數都未必數得到中場布斯基斯。不過，呢位31歲中場尋晚喺對切爾達場波，後備登場成功再次連繫全隊，幫球隊扭轉形勢，兼且射入埋齋一球。相隔兩年再入波，布斯基斯話畀球迷知，雖然佢表面睇冇乜特長，但其實先係巴塞一直運作暢順嘅真核心，冇咗佢點得？

論身體質素，布斯基斯其實普通，身材雖然高大，但頭槌又唔算特別擅長，喺巴塞效力多年，全憑攻守意識，利用走位同穩定傳送，快速駁腳，反而令佢喺球隊穩佔一席。不過，今季主帥華爾維迪因為佢狀態回落，稍微減少咗佢正選出場次數，至今上陣10場西甲，只得7場擔正，就連尋晚大勝切爾達4比1場波，佢都只係因為隊友尼爾遜施美度早段受傷，先可以後備登場。

不過唔講唔知，巴塞尋晚場波早段只得3成控球，但喺布斯基斯上陣後，就重新攞番優勢，最後先可以大勝。事實上，布斯基斯對巴塞有幾重要？只要你睇睇，佢原來至今已為巴塞上陣達到550場，啱啱超越咗七、八十年代球星米古利，成為咗巴塞史上第5上陣多球員，而排喺佢前面分別係沙維＇美斯、恩尼斯達同佩奧爾，就知佢有幾緊要。

再翻查數據，原來布斯基斯對上一次入波，已經係2017年10月1日對拉斯彭馬斯場波，今次佢重拾射門鞋，應該真係回勇徵兆，嚟緊巴塞都要靠佢呀！

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