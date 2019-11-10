吳安儀再奪錦標走出低潮　港隊與潘正潮道別

相隔九年，再次贏得世界業餘桌球錦標賽冠軍，對吳安儀來說，意義很重。除了擺脫這個賽季的低潮，也給猝逝的隊友潘正潮送上一份心意：「這次回港想跟阿潮好好道別，把冠軍當作小禮物，送給另一個世界的他。」

「四眼cue后」吳安儀在土耳其安塔利亞舉行的IBSF世錦賽決賽，反勝泰國球手勒查露，繼2009和2010年後，第三次登上后座。港隊今天（10日）回港，安儀哽咽訴說過去一年陷進低潮，這座獎盃讓她重拾信心。「記得09年第一次贏冠軍，因而決定成為全職運動員。隔年衛冕後，一直希望再贏，但每年都是失望收場。」今季多場賽事，安儀都在早段出局，積壓多時的壓力終於爆發，「明明球技進步了，卻無法體現在成績上。信心很低落，想過是不是以後都贏不到世界級比賽。」

多虧教練一直從旁安慰，硬著頭皮也要撐下去。她擦擦眼淚，憶述教練說：「你永遠不知道下個轉角有什麼，可以做的只有準備自己迎接機會。」恰恰解釋了安儀屢敗屢戰，不斷挑戰各項賽事的原因。一切都是準備，而這次世錦賽就是機會。「等了很久，得來不易。我的心臟強大了，即使未來再輸，也不會再動搖。」

贏冠軍的另一動力，是要送給桌球小將潘正潮一份禮物。到達土耳其不久，港隊得知潘正潮離世的消息，安儀形容「心情就像坐過山車」：「教練和隊友都很難過，唯有待在一起，彼此支持。」而在世錦賽首闖八強的張家瑋，跟潘正潮分屬好友，上月一起搬進體院宿舍，想不到成為室友短短數天，剛剛分別便傳來噩耗。「我真的接受不了，分組賽每當坐下來，便會想起他，一直忍著不哭，直到賽後回房才崩潰。」

雖然兩人認識不過三兩年，關係卻好比兄弟，無論練球、吃飯、上街都會結伴。「他對桌球很執著，經常跟我分享YouTube的桌球影片。搬進體院，也是希望時時刻刻都能練球。」經過這件事，他明白很多東西轉瞬即逝，「飛了一趟，便失去他了。」為免觸景傷情，張家瑋已決定搬離體院，但他會把潘正潮對桌球的熱愛傳承下去， 「他常說很想和我一起打比賽，所以會把他的相片貼在cue盒上，算是完成他的心願。」