【賽後解碼】曼聯贏波不完美可改善

英超曼聯今晚打出漂亮一仗，喺主場以3比1輕取白禮頓，全取3分。「紅魔鬼」今場表現正路，整體充滿活力，開賽17分鐘就先憑安達斯彭利拿嘅幸運入波，近門起腳省中人改變方向入網領先。2分鐘後，曼聯再趁一次門前混戰，靠對手戴夫保柏嘅烏龍球拉開紀錄到2比0。換邊後初段，曼聯表現回落，踢得漫不驚心，畀白禮頓攞番唔少攻勢。客隊仲喺64分鐘憑隊長李維士鄧克接應角球頂入，追成1比2。好彩，曼聯喺2分鐘後即刻靠拉舒福特接應安東尼馬迪爾妙傳，近射得手，終鎖定3比1勝局。

曼聯今場贏波之後，各項賽事近6場贏5場，即使上輪英超不敵般尼茅夫，整體狀態都算返晒嚟。更重要一點，佢哋喺聯賽榜排名仲一口氣由14位攀升返上第7位，好睇好多。不過，「紅魔鬼」今季整體表現都仲係不穩，間中都有甩拖，畀唔到球迷信心，好似今場擊敗只係實力普通嘅白禮頓，球迷都好似難得開心。仲有當然要提升梗係前線把握力，前鋒「福仔」今場仲有球近門6碼無人看管射斜，如果爭氣啲，「魔迷」都可以輕鬆啲。

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